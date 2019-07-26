Повысят ли тарифы на холодную воду в Ижевске до 30%

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-26T11:47:19+03:00

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В Ижевске заговорили о повышении тарифов на холодную воду до 30%. Замглавы администрации города по ЖКХ и строительству прокомментировал ситуацию.

- Говорить о 30% повышении тарифов на услуги водоканала преждевременно. В рамках существующей тарифной составляющей Ижводоканал ежегодно меняет 8-10 км сетей водоснабжения. Но аварии все равно происходят. Около 60% водопроводных и канализационных сетей требуют ремонта. При этом тариф на услуги предприятия по-прежнему остается социально значимым и самым низким среди городов Удмуртии и ПФО, - пояснил Игорь Сальников.

Также, по словам замглавы, сегодня рассматриваются различные финансовые и экономические инструменты, которые позволят планово обновлять трубы и снижать количество аварийных ситуаций на сетях. Это может быть не только повышение тарифа, но и привлечение финансовых средств в рамках национальных проектов и работа с инвесторами.

Одним из вариантов решения вопросов рассматривается повышение тарифов. Муниципалитет, понимая социальную значимость этого вопроса, будет очень осторожно и взвешенно подходить к принятию решения о любом увеличении тарифов.

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ИСТОЧНИК KP.RU