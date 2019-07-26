Массовое ДТП на улице Союзной в Ижевске: пять машин и четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-26T13:00:21+03:00

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В Ижевске 25 июля около 15:23 напротив дома №161 по улице Союзная произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель машины «Тойота-Хайлендер», не соблюдая безопасной дистанции, врезался в машину «Лифан» под управлением 42-летнего мужчины. После столкновения водитель «Лифан» выехал на встречную полосу и в него врезался автомобиль «Тойота-Рав-4», вследствие чего водитель «Тойоты-Рав-4» столкнулся с машиной «Шевроле-Нива». В свою очередь «Шевроле Нива» выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным автомобилем «Лада-Калина», - сообщает ведомство.

В результате ДТП водители «Лифан» и «Тойота-Рав-4» получили травмы, также пострадали пассажиры машины «Лифан» - 40-летний и 37-летний мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU