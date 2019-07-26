Министр культуры Удмуртии: «Проект сноса здания театра Короленко будет готов в ближайшее время»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-26T12:29:40+03:00

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В Удмуртии готовится проект сноса здания театра Короленко. Об этом рассказал министра культуры республики Владимир Соловьев.

- Дата сноса театра Короленко пока неизвестна. Разрешение получено на уровне Госсовета. Сейчас готовится проект – я думаю, что он будет готов в ближайшие дни или недели. И тогда будет принято решение о сносе. Я знаю, что в бюджете УР на этот финансовый год заложены ресурсы на это, - пояснил министр.

Ранее глава республики говорил о том, что решение о строительстве было принято совместно с организацией «Удмурт Кенеш». Ремонтировать имеющееся здание с его деревянными перекрытиями – выйдет дороже.Также по словам Александра Бречалова новое здание будет больше на 1,5 тысячи кв. метров. На данный момент идет работа по привлечению средств на строительство из федерального бюджета.

Напомним, проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов.

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ИСТОЧНИК KP.RU