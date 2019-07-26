Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Ижевске, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-26T12:30:51+03:00

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Виновного в смертельном ДТП в Ижевске отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 19 мая 2019 года пьяный обвиняемый сел за руль машины «ВАЗ-21093», в салоне которой было три человека. По дороге он не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП женщина-пассажир получила смертельные повреждения, - сообщает ведомство.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года восемь месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилей на два года 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU