2019-07-26T15:38:51+03:00
Общество

Детский сад №63 в Ижевске открыли после ремонта

Завершить проверку дошкольных учреждений планируют к 31 июля
Бакшаева Софья
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
Изменить размер текста:

В рамках приемки детских садов Ижевска 25 июля был представлен отремонтированный сад № 63 Индустриального района. На ремонт было потрачено около 2,3 млн рублей.

- Проведены отопительные мероприятия, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности и энергосбережению. Капитально отремонтированы продуктовый склад, прачечная, гладильная, установлены кондиционеры, оконные блоки, – рассказывает заведующая сада Бурдина Анна. Теперь в каждой группе есть свой телевизор и ноутбук, новые игрушки не только для развлечения, но и для развития детей, в обновленном музыкальном зале появились барабанная установка и цифровое фортепиано. Также в саду появился компьютерный класс, где с помощью специальных программ дети научатся быть самостоятельными.

Приемка дошкольных образовательных учреждений в Ижевске продолжается. На данный момент все сады в Первомайском и Устиновском районах уже приняты. Завершить работу планируют к 31 июля.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Виновника смертельного ДТП отправили в колонию.

- Когда будет готов проект сноса здания театра Короленко.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Удмуртии организовано 25 мест для купания
Кто имеет право устанавливать газовые счетчики в Ижевске?
В реке Чепца в Удмуртии утонул еще один мужчина
В Ижевске продолжается благоустройство «Тропы здоровья»
Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии
Водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Ижевске, отправили в колонию
Министр культуры Удмуртии: «Проект сноса здания театра Короленко будет готов в ближайшее время»
Массовое ДТП на улице Союзной в Ижевске: пять машин и четверо пострадавших
Повысят ли тарифы на холодную воду в Ижевске до 30%
На фан-зоне в Ижевске 26 июля состоится кинопоказ под отрытым небом
В Удмуртии тепловизор помог обнаружить нарушителей, у которых обнаружено более 11 кг икры стерляди
Более 200 человек и зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд
Молодой человек пытался устроиться в МЧС Удмуртии по поддельному диплому
Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске
Что сейчас делают в районе провала на улице Петрова в Ижевске