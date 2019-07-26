Детский сад №63 в Ижевске открыли после ремонта
В рамках приемки детских садов Ижевска 25 июля был представлен отремонтированный сад № 63 Индустриального района. На ремонт было потрачено около 2,3 млн рублей.
- Проведены отопительные мероприятия, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности и энергосбережению. Капитально отремонтированы продуктовый склад, прачечная, гладильная, установлены кондиционеры, оконные блоки, – рассказывает заведующая сада Бурдина Анна. Теперь в каждой группе есть свой телевизор и ноутбук, новые игрушки не только для развлечения, но и для развития детей, в обновленном музыкальном зале появились барабанная установка и цифровое фортепиано. Также в саду появился компьютерный класс, где с помощью специальных программ дети научатся быть самостоятельными.
Приемка дошкольных образовательных учреждений в Ижевске продолжается. На данный момент все сады в Первомайском и Устиновском районах уже приняты. Завершить работу планируют к 31 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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