2019-07-28T09:19:42+03:00
Дом. Семья

Моржи в Ижевском зоопарке не будут экспонироваться

Вольер готовят к зиме
Анастасия Захарова
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Когда моржи начнут снова выступать, сообщат отдельноКогда моржи начнут снова выступать, сообщат отдельноФото: Архив КП
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С 29 июня посетители зоопарка не смогут увидеть моржей. Их вольер будут готовить к зиме. Когда выступления моржей возобновятся, пока неизвестно.

-Морские котики выступают в обычном режиме, - сообщают в пресс-службе зоопарка.

Увидеть выступления морских котиков можно ежедневно, кроме понедельника, в 11:30, 14:30 и 18:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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