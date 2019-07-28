Моржи в Ижевском зоопарке не будут экспонироваться
Вольер готовят к зиме
Когда моржи начнут снова выступать, сообщат отдельноФото: Архив КП
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С 29 июня посетители зоопарка не смогут увидеть моржей. Их вольер будут готовить к зиме. Когда выступления моржей возобновятся, пока неизвестно.
-Морские котики выступают в обычном режиме, - сообщают в пресс-службе зоопарка.
Увидеть выступления морских котиков можно ежедневно, кроме понедельника, в 11:30, 14:30 и 18:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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