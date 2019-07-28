2019-07-28T13:11:46+03:00
Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака ижевчанки с иностранцем

Женщине предложили 40 000 рублей
Анастасия Захарова
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За сделку женщине предложили 40 000 рублейЗа сделку женщине предложили 40 000 рублейФото: Архив КП
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43-летняя ижевчанка собиралась заключить фиктивный брак с гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

К подозреваемому обратился его 27-летний знакомый и попросил помочь получить разрешение на временное проживание в России. Подозреваемый предложил знакомой заключить с иностранцем фиктивный брак за 40 000 рублей.

-Таким образом, 27-летний мужчина получил разрешение на временное проживание в упрощенной форме, - сообщают в пресс-службе МВД по УР.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас расследуется уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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