Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака ижевчанки с иностранцем

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-28T13:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

43-летняя ижевчанка собиралась заключить фиктивный брак с гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

К подозреваемому обратился его 27-летний знакомый и попросил помочь получить разрешение на временное проживание в России. Подозреваемый предложил знакомой заключить с иностранцем фиктивный брак за 40 000 рублей.

-Таким образом, 27-летний мужчина получил разрешение на временное проживание в упрощенной форме, - сообщают в пресс-службе МВД по УР.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Сейчас расследуется уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов

Мошенницу из Удмуртии осудили за получение маткапитала обманным путем Тело утонувшей во время сплава на байдарке женщины нашли в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU