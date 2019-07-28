2019-07-28T13:24:10+03:00
Общество

Движение трамваев в Ижевске перенаправили

На путях стоит сломанный автомобиль
Анастасия Захарова
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Фото: Юлия КудрявцеваФото: Юлия Кудрявцева
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В Ижевске перенаправили движение 2, 7 и 9 маршрута. Движению транспорта мешает сломавшийся автомобиль на перекрестке Удмуртской и Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ и очевидцы.

Движение организовано следующим образом:

2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная;

7 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов;

9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - Восточный посёлок - ул.Тимирязева - Буммаш.

UPD: движение восстановлено

ИСТОЧНИК KP.RU

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