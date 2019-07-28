Собаку из котлована спасли недалеко от Ижевска
Пес вел себя смирно
Фото: ПСО УР
Изменить размер текста:
В поисково-спасательной службе Удмуртии вытащили собаку из котлована. Ее заметил хозяин строящегося дома.
Мужчина обратился к спасателям. Собаку достали с помощью лестницы и устройства для отлова.
-Пес, понимая, что эти люди пришли ему на помощь, вел себя смирно! Почувствовав долгожданную свободу, дворняга сразу же убежал, весело виляя хвостом, - сообщают спасатели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки
Зажигательная зумба: жители Ижевска помогли установить мировой рекорд Золотой состав «Бурановских бабушек» представит удмуртскую кухню в Москве
ИСТОЧНИК KP.RU