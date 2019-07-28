2019-07-28T16:18:49+03:00
Дом. Семья

Собаку из котлована спасли недалеко от Ижевска

Пес вел себя смирно
Анастасия Захарова
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Фото: ПСО УРФото: ПСО УР
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В поисково-спасательной службе Удмуртии вытащили собаку из котлована. Ее заметил хозяин строящегося дома.

Мужчина обратился к спасателям. Собаку достали с помощью лестницы и устройства для отлова.

-Пес, понимая, что эти люди пришли ему на помощь, вел себя смирно! Почувствовав долгожданную свободу, дворняга сразу же убежал, весело виляя хвостом, - сообщают спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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