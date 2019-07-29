2019-07-29T06:06:15+03:00
Общество

Жители Ижевска могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу

Республиканская благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу» стартует в Ижевске 1 августа
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ижевск присоединяется к республиканской благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу», об этом сообщила пресс-служба городской Администрации.

С 1 августа по 15 сентября неравнодушные ижевчане смогут оказать помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке детей к учебному году. В этот период центры социального обслуживания будут принимать канцелярские товары, а также одежду и обувь для школьников.

Участвовать в этом добром деле могут как частные лица, так и предприниматели.

Акция проходит ежегодно. Так, в 2018 году в ней приняли участие более 14,5 тыс. граждан и почти 400 организаций. В результате помощь получили более 14 тыс. детей из 9513 семей.

Обратиться для того, чтобы передать вещи или наоборот получить помощь, можно по адресам:

- Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. Ижевска, ул. Удмуртская, 173, тел. 68-54-81;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района г. Ижевска, ул. Барышникова, 35, тел. 61-12-20, 20-57-11;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г. Ижевска, ул. Холмогорова, 37в, тел. 72-54-22, 72-03-01;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района г. Ижевска, ул. Парковая, 13, тел. 68-20-16;

- Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района, ул. Шевченко, 25, тел. 71-53-04, 71-10-87.

Дополнительная информация по телефону 41-45-16.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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