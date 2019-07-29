Закрыто движение троллейбусов по улице Орджоникидзе в Ижевске
На улице Орджоникидзе в Ижевске закрыто движения троллейбусов. Причина задержки - техническая неисправность контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Маршруты № 2, 4, 6, 10 перенаправлены по другим улицам:
• 2 маршрут: Дом печати - Адм.Индустр.района - ул.Удмуртская - ул.Воровского - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - Адм.Индустр.района - Дом печати;
• 4 маршрут: Автозавод - ул.Дзержинского - ул.Пушкинская - Центр - ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта - ул.Воровского - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - Автозавод;
• 6 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта - Центральный рынок;
• 10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.К.Либкнехта - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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