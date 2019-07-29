2019-07-29T06:56:15+03:00
Общество

Закрыто движение троллейбусов по улице Орджоникидзе в Ижевске

Транспорт перенаправлен по другим улицам
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: архив КПФото: архив КП
Изменить размер текста:

На улице Орджоникидзе в Ижевске закрыто движения троллейбусов. Причина задержки - техническая неисправность контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Маршруты № 2, 4, 6, 10 перенаправлены по другим улицам:

• 2 маршрут: Дом печати - Адм.Индустр.района - ул.Удмуртская - ул.Воровского - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Центр - ул.Советская - ул.Удмуртская - Адм.Индустр.района - Дом печати;

• 4 маршрут: Автозавод - ул.Дзержинского - ул.Пушкинская - Центр - ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта - ул.Воровского - ул.Пушкинская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - Автозавод;

• 6 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.М.Горького - ул.К.Либкнехта - Центральный рынок;

• 10 маршрут: пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.К.Либкнехта - ул.Удмуртская - ул.Дзержинского - ул.Ворошилова - ул.Труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На месте строительства Монумента Славы ВДВ в Ижевске побывали вандалы
Продажу крупной партии синтетических наркотиков предотвратили в Ижевске
Жители Ижевска могут помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу
Пешеходную дорожку на улице Магистральной в Ижевске приведут в порядок
Собаку из котлована спасли недалеко от Ижевска
Парки Ижевска пообещали не шуметь ночью
Движение трамваев в Ижевске перенаправили
Полицейские задержали подозреваемого в организации фиктивного брака ижевчанки с иностранцем
Самый маленький бродячий театр Европы приедет в Ижевск
Парашютную вышку в школе юных летчиков собираются восстановить в Ижевске
Моржи в Ижевском зоопарке не будут экспонироваться
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова встретилась с сестрой своей собаки
Сильные дожди прогнозируют в Удмуртии
Пожар в Ижевске: на улице Ленина горят два дома
Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла в Ижевске вновь испортили
В Удмуртии разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне бойцов