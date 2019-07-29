Закрыто движение троллейбусов по улице Орджоникидзе в Ижевске

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На улице Фурманова в Ижевске начался ремонт ( Подробнее )

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Маршруты № 2, 4, 6, 10 перенаправлены по другим улицам:

На улице Орджоникидзе в Ижевске закрыто движения троллейбусов. Причина задержки - техническая неисправность контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Транспорт перенаправлен по другим улицам

СЕГОДНЯ 06:34 2019-07-29T06:56:15+03:00

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