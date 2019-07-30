Представители Центрального штаба ОНФ проверили дворы в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-30T06:03:20+03:00

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29 июля в Ижевске прошел рейд по дворам многоквартирных жилых домов, благоустроенным по проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первыми объектами, которые посетила делегация, стали дворы по ул. Пушкинская, 128 и 216, благоустроенные в 2017 году. Замечаний к качеству выполненных работ нет, несмотря на то, что в первый год реализации федеральной программы подрядчикам пришлось отработать в довольно сжатые сроки.

Фото: пресс-служба городской администрации

Затем комиссия посетила двор по ул. Удмуртская, 267/2. Дополнительным украшением благоустроенного двора стало здание трансформаторной подстанции, стены которой расписали горожане. Еще один двор, где жители благодаря своей активной позиции смогли попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году - двор между домами по ул. Пушкинская, 158 и ул. Коммунаров, 191А, где сейчас благоустраивается Птичий Сквер.

- Эта территория - хороший пример комплексного подхода и взаимодействия власти и населения. Благодаря инициативе горожан, слаженной работе депутатского корпуса и Администрации района здесь преобразится не только ландшафт, но и фасад одного из домов. На цокольном этаже появится граффити, посвященное нашей землячке, чемпионке Олимпийских игр Алине Загитовой. Уверен, это место станет одним из знаковых в городе, - отметил Председатель Городской думы Ижевска и куратор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртской Республике Олег Гарин.

Комиссия также осмотрела дворы домов №35 и 41 по Заречному шоссе, в переулке Северный,45.

Фото: пресс-служба городской администрации

- За 4 дня я увидела очень много дворов не только в Ижевске, но и в республике. По качеству работ Ижевск мне очень понравился - здесь есть правильный подход, есть контроль со стороны депутатов. Сказать, что деньги не освоены или подход неправильный - не могу сказать, но есть замечания по оформлению документов - и тут есть над чем поработать, - резюмировала представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU