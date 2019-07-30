2019-07-30T06:03:20+03:00
Общество

Представители Центрального штаба ОНФ проверили дворы в Ижевске

Рейд прошел 29 июля
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

29 июля в Ижевске прошел рейд по дворам многоквартирных жилых домов, благоустроенным по проекту «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Первыми объектами, которые посетила делегация, стали дворы по ул. Пушкинская, 128 и 216, благоустроенные в 2017 году. Замечаний к качеству выполненных работ нет, несмотря на то, что в первый год реализации федеральной программы подрядчикам пришлось отработать в довольно сжатые сроки.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

Затем комиссия посетила двор по ул. Удмуртская, 267/2. Дополнительным украшением благоустроенного двора стало здание трансформаторной подстанции, стены которой расписали горожане. Еще один двор, где жители благодаря своей активной позиции смогли попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году - двор между домами по ул. Пушкинская, 158 и ул. Коммунаров, 191А, где сейчас благоустраивается Птичий Сквер.

- Эта территория - хороший пример комплексного подхода и взаимодействия власти и населения. Благодаря инициативе горожан, слаженной работе депутатского корпуса и Администрации района здесь преобразится не только ландшафт, но и фасад одного из домов. На цокольном этаже появится граффити, посвященное нашей землячке, чемпионке Олимпийских игр Алине Загитовой. Уверен, это место станет одним из знаковых в городе, - отметил Председатель Городской думы Ижевска и куратор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртской Республике Олег Гарин.

Комиссия также осмотрела дворы домов №35 и 41 по Заречному шоссе, в переулке Северный,45.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

- За 4 дня я увидела очень много дворов не только в Ижевске, но и в республике. По качеству работ Ижевск мне очень понравился - здесь есть правильный подход, есть контроль со стороны депутатов. Сказать, что деньги не освоены или подход неправильный - не могу сказать, но есть замечания по оформлению документов - и тут есть над чем поработать, - резюмировала представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Для студентов техникумов и колледжей в Удмуртии будут проводить «Уроки трезвости» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух школах Ижевска устанавливают пандусы
Житель Перми отправился в беговое путешествие до Ижевска
Как провести газ в частный дом в Ижевске
Спортсмен из Удмуртии занял первое место в крупнейшей квадрогонке России Can-Am X Race 2019
В ДТП с участием пьяного водителя из Удмуртии пострадали пятеро детей
Фасады трех домов в Ижевске будут отремонтированы к 100-летию М.Т. Калашникова
Житель Удмуртии готовил наркотики у себя дома и сбывал через интернет
Какая погода ждет ижевчан на неделе
На реке в Удмуртии утонул 5-летний ребенок
Глава Ижевске прокомментировал ситуацию с нарушением закона о тишине на фан-зоне
С 30 июля горячую воду отключат в Индустриальном и Октябрьском районах Ижевска
Водитель, улетевший в кювет на трассе Удмуртии, скончался
Для студентов техникумов и колледжей в Удмуртии будут проводить «Уроки трезвости»
Мужчина из Удмуртии погиб при пожаре на пасеке