В двух школах Ижевска устанавливают пандусы

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-30T07:01:04+03:00

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К новому учебному году в Ижевске ведется работа по реализации программы «Доступная среда». Об этом сообщается в группе «Управления образования Администрации Ижевска» «Вконтакте».

Так, при подготовке к 1 сентября проводятся работы по установке пандусов в школах №75 и №79. Также важным элементом в создании «Доступной среды» являются поручни для ребят с ограниченной подвижностью и тактильные наклейки. Все это установлено в школе №256 «Для детей с нарушением зрения». Еще в школе в этом году установили подъемник в чашу нового бассейна.

Фото: vk.com/club60044119

Фото: vk.com/club60044119

Отметим, что кроме школ ремонтные работы ведутся и в детских садах. Так, в детском саду №14 сейчас ремонтируют крышу. Там уже убрали старое кровельное покрытие и собрали новое. Сделали выравнивающую стяжку под утепление из каменной ваты в 2 слоя и последующим покрытием ЦСП. Подрядчики провели работу уже на 4-х блоках, на данный момент вскрывают пятый блок.

Фото: vk.com/club60044119

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ИСТОЧНИК KP.RU