Елизавета Туктамышева опубликовала архивное видео 10-летней давности

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-30T13:19:14+03:00

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Чемпионка мира и Европы 2015 года уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева опубликовала видео 10-летней давности. На кадрах девушка выполняет сложнейшей элемент – тройной аксель.

- Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — всё ещё в игре, - подписала видео Елизавета.

Напомним, Туктамышева в новом сезоне выступит на турнире Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо (Италия) 13-15 сентября, а также в этапах Гран-при в США, 18-20 октября и на четвертом (Cup of China, Chongqing (Китай), 8-10 ноября).

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/723071" frameborder="0"></iframe> Елизавета Туктамышева опубликовала эксклюзивное архивное видео. На кадрах маленькая Туктамышева делает тройной аксель.

ИСТОЧНИК KP.RU