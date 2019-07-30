2019-07-30T13:19:14+03:00
Общество

Елизавета Туктамышева опубликовала архивное видео 10-летней давности

На кадрах фигуристка исполняет тройной аксель
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: @ liza_tuktikФото: @ liza_tuktik
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Чемпионка мира и Европы 2015 года уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева опубликовала видео 10-летней давности. На кадрах девушка выполняет сложнейшей элемент – тройной аксель.

- Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — всё ещё в игре, - подписала видео Елизавета.

Напомним, Туктамышева в новом сезоне выступит на турнире Lombardia Trophy, который пройдёт в Бергамо (Италия) 13-15 сентября, а также в этапах Гран-при в США, 18-20 октября и на четвертом (Cup of China, Chongqing (Китай), 8-10 ноября).

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Елизавета Туктамышева опубликовала эксклюзивное архивное видео. На кадрах маленькая Туктамышева делает тройной аксель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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