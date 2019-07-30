Жители Ижевска отправили в Иркутск более 120 посылок с гуманитарной помощью
Ижевчане отправили в Иркутск более 120 посылок. Об этом сообщает пресс-служба Почты России в Ижевске.
- Всего по России отправлено уже 13 тысяч посылок с гуманитарной помощью. Жители Удмуртии чаще всего отправляют средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты, - сообщает пресс-служба.
Напомним, что к бесплатной пересылке в отделениях Почты России по всей стране
принимаются следующие вложения:
- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- Моющие и дезинфицирующие средства;
- Постельное белье;
- Одежда и обувь;
- Полотенца, подушки, одеяла;
- Нескоропортящиеся продукты питания;
- Мобильные телефоны.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005 Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А.
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Бойцы Росгвардии Удмуртии спасли из пожара 9-летнюю девочку. Подробнее по ссылке.
- Ижевчанка отправилась к знахарке, чтобы снять порчу, а вернулась инвалидом. Как так получилось и кто будет отвечать, читайте по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»