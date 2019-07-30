2019-07-30T14:51:02+03:00
Общество

Жители Ижевска отправили в Иркутск более 120 посылок с гуманитарной помощью

Чаще всего ижевчане отправляют средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Почты России в ИжевскеФото: пресс-служба Почты России в Ижевске
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Ижевчане отправили в Иркутск более 120 посылок. Об этом сообщает пресс-служба Почты России в Ижевске.

- Всего по России отправлено уже 13 тысяч посылок с гуманитарной помощью. Жители Удмуртии чаще всего отправляют средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты, - сообщает пресс-служба.

Напомним, что к бесплатной пересылке в отделениях Почты России по всей стране

принимаются следующие вложения:

- Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);

- Моющие и дезинфицирующие средства;

- Постельное белье;

- Одежда и обувь;

- Полотенца, подушки, одеяла;

- Нескоропортящиеся продукты питания;

- Мобильные телефоны.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста. 664005 Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А.

На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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