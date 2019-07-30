2019-07-30T16:55:45+03:00
Общество

Филиал «Ростелекома» в Удмуртской Республике возглавил Сергей Тульчинский

Ранее он занимал пост директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Коми
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Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской РеспубликеСергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике
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Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике назначен Сергей Тульчинский. Под его руководством компания продолжит укреплять позиции на региональном рынке телекоммуникаций, выстраивать партнерские отношения с бизнесом и властью, улучшать качество клиентского сервиса.

Сергей Тульчинский родился в 1975 году в Республике Коми. Окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «инженер».

Профессиональную деятельность начал 1995 году в качестве администратора информационных систем в Государственном комитете по статистике Республики Коми.

В отрасли связи работает с 2005 года. С 2012 года занимался информатизацией органов государственной власти, затем – внедрением цифровых облачных сервисов и ИТ-решений в сфере малого и среднего предпринимательства. В 2018 году назначен заместителем директора – директором по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Коми.

Сергей Тульчинский прошел обучение по Президентской программе по направлению «Стратегический менеджмент», а также в профессиональную переподготовку в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» по специальности «Управление средними и малыми предприятиями».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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