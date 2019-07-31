2019-07-31T16:06:26+03:00
Общество

Гастрономический праздник «Перевозинский засольник» пройдет в Удмуртии

Мероприятие сможет посетить любой желающий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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3 августа, в субботу, в селе Перевозное, что в Удмуртии пройдет вкусный праздник – «Перевозинский засольник». Об этом сообщают организаторы в группе Вконтакте.

Начало гастрономического праздника в 10:00. В программе выступление творческих коллективов, различные конкурсы, состязания для мужчин, а также мастер-класс по засолке овощей, дегустация огурцов и многое другое.

Мероприятие сможет посетить любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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