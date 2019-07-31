Гастрономический праздник «Перевозинский засольник» пройдет в Удмуртии
3 августа, в субботу, в селе Перевозное, что в Удмуртии пройдет вкусный праздник – «Перевозинский засольник». Об этом сообщают организаторы в группе Вконтакте.
Начало гастрономического праздника в 10:00. В программе выступление творческих коллективов, различные конкурсы, состязания для мужчин, а также мастер-класс по засолке овощей, дегустация огурцов и многое другое.
Мероприятие сможет посетить любой желающий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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