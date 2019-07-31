Гастрономический праздник «Перевозинский засольник» пройдет в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-31T16:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

3 августа, в субботу, в селе Перевозное, что в Удмуртии пройдет вкусный праздник – «Перевозинский засольник». Об этом сообщают организаторы в группе Вконтакте.

Начало гастрономического праздника в 10:00. В программе выступление творческих коллективов, различные конкурсы, состязания для мужчин, а также мастер-класс по засолке овощей, дегустация огурцов и многое другое.

Мероприятие сможет посетить любой желающий.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска показал, как будет выглядеть отремонтированный фасад школы юных летчиков.

- В Удмуртии продолжает расти количество животных заболевших бешенством.

- Внимание! В Удмуртии ожидаются продолжительные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU