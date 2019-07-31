Детская школа радио «Говорун FM» отметила свой первый день рождения!

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-31T16:41:00+03:00

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23 июля школа радио «Говорун FM*» (12+) отмечала свой первый день рождения и подвела первые итоги – 14 групп, 540 часов, более 160 выпускников!

Дети научились говорить грамотно и поставленным голосом, стали увереннее в себе. Теперь они свободно общаются практически в любой компании, спокойно выступают перед публикой или камерой. Каждый из них вышел в прямой эфир радио «Адам» (104.5 FM 12+) и научился сводить музыку, как настоящий диджей! В общем, все молодцы и все заслужили праздник!

В честь знаменательной даты для выпускников школы устроили праздничную вечеринку. Именной торт, угощения, игры, вручение дипломов, неформальное общение с наставниками и друзьями – было весело!

«Каждый ребенок должен пройти этот курс! И каждый возьмет оттуда что-то свое»

Можно сколько угодно расписывать прелести обучения в детской школе радио, но слова ребят-выпускников и их родителей говорят сами за себя.

- Моя мечта – стать актером. Когда вырасту, буду поступать в театральный вуз. Но я ооочень стеснительный. Был. До школы «Говорун FM». Я совершенно не умел выступать перед людьми: боялся. У меня даже голос начинал дрожать. В какой-то момент я уже было решил, что не быть мне актером… Ну куда с такими страхами?! А потом мама рассказала мне о «Говоруне» и предложила записаться. И я очень рад, что решился на это! На занятиях по выступлениям нам рассказали про секретные упражнения, которые помогают выступать ораторам и ведущим. И теперь я их использую вовсю! И я стал более раскрепощенным, мне проще общаться с одноклассниками и учителями. В общем, школа радио мне очень помогла! И актером я все-таки стану, вот увидите!, - говорит Илья Симакин, он окончил школу радио в 2018 году.

- Мне всегда было интересно узнать и увидеть, как работает радио: как выглядит студия, как проходит прямой эфир, что нужно уметь, чтобы тебя взяли ведущим. Поэтому, когда папа услышал на радио «Адам», что идет набор в «Говорун FM», сразу же рассказал об этом мне. И я с удовольствием пошла туда учиться. Было очень интересно! Особенно мне запомнились занятия по коротким выступлениям с Асей (Астхик Абовян, педагог и психолог школы. – Прим. ред.): мы играли в интересные игры, составляли рассказы, потом их рассказывали друг другу. И, конечно же, выход в прямой эфир на радио «Адам»! Сейчас я использую знания, которые получила в школе. Например, когда волнуюсь или переживаю, я делаю «дыхание по квадрату». Не знаете, что это такое? Приходите в «Говорун» и узнаете!, - рассказывает Юля Фатыхова.

Программа курса обучения в детской школе радио «Говорун FM»

- 42 эффективных занятия, включая сценическое мастерство, речь, публичные выступления, диджеинг, создание радиошоу, выходы в эфир, написание новостей, интервью и прочее. Разумеется, это не только теория, это много-много практики!

- Выход в прямой эфир городского радио «Адам»

- Именной диплом о прохождении обучения в детской школе радио «Говорун FM»

- Помощь наставников. Всего их 8. Это ведущие радио «Адам», тренеры по ораторскому мастерству, театральные режиссеры

- Круглосуточная поддержка наставников в группе «ВКонтакте»

Для кого: для детей 11-15 лет

Продолжительность курса: 3 недели

Сколько: 12 занятий в неделю

Когда: с понедельника по четверг с 10:00 до 14:00

Курс состоит из 7 модулей: «Сценическая речь», «Актерское мастерство», «Новости», «Радиошоу», «Детские новости», «Мастерство интервью», «Диджеинг», «Линейка», «Короткие выступления».

Где проходит: офис медиагруппы «Центр» (ул. Авангардная, 4Б)

Цена: 15 000 рублей

Как попасть в детскую школу радио «Говорун FM»?

5 августа стартует новый курс. Осталось всего несколько мест, поэтому поспешите записаться! Оформить заявку можно:

По телефону 945-026

На сайте школы радио «Говорун FM»

В группе «Детская школа радио «Говорун FM» «ВКонтакте»

ИСТОЧНИК KP.RU