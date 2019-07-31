Сотрудников Госжилинспекции Удмуртии подозревают в нарушении закона

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-31T16:46:10+03:00

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Прокуратура Удмуртии выявила нарушения в деятельности Государственной жилищной инспекции республики. И направила материалы дела в следственное управление СКР по региону с постановлением для решения вопроса об уголовном преследовании.

- Мы приняли решение о возбуждении дела. Подлежит проверке версия о незаконной деятельности должностных лиц Госжилинспекции Удмуртии по воспрепятствованию законной коммерческой деятельности одной из управляющих компаний Ижевска, - сообщил «Комсомольской Правде»-Ижевск и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

Пока неизвестны обстоятельства дела, ведется расследование. Возбуждено дело по ч.1 ст.169 УК РФ («воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»).

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ИСТОЧНИК KP.RU