2019-07-31T17:06:23+03:00
Общество

В Удмуртии разыскивают 57-летнего мужчину, который страдает психическим расстройством

Он пропал 25 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
Изменить размер текста:

В Воткинске разыскивают 57-летнего Чайникова Олега Леонидовича. Он вышел из дома по улице Луначарского 25 июня, 2 июля было известно, что мужчина находится в Ижевске на улице Гагарина 29а. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 60 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, глаза карие. Страдает психическим расстройством.

Был одет предположительно в камуфляжную куртку, темную футболку, темно-серые кроссовки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Внимание! В Удмуртии ожидаются продолжительные дожди.

- Вы любите огурцы? Тогда вам обязательно нужно посетить одно очень интересное мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудников Госжилинспекции Удмуртии подозревают в нарушении закона
Детская школа радио «Говорун FM» отметила свой первый день рождения!
Гастрономический праздник «Перевозинский засольник» пройдет в Удмуртии
«Маньяка» с улицы Труда в Ижевске признали невменяемым
Учитель, которого должны были уволить за распространение детского порно, продолжал работать в школе
На перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске нет движения трамваев
Сильные дожди ожидаются в Удмуртии в ночь на 1 августа
Ижевчанина задержали за угон двух машин
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова снялась в новом ролике от известного бренда
Начался ремонт на улице Гагарина в Ижевске
Аэропорт Ижевска отделят от «Ижавиа»
Мужчина из Удмуртии до смерти избил свою жену
С начала года в Удмуртии зафиксировано 35 случаев бешенства животных
30 июля в Ижевске состоялся объезд по тротуарам, которые ремонтируют