В Удмуртии разыскивают 57-летнего мужчину, который страдает психическим расстройством

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-31T17:06:23+03:00

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В Воткинске разыскивают 57-летнего Чайникова Олега Леонидовича. Он вышел из дома по улице Луначарского 25 июня, 2 июля было известно, что мужчина находится в Ижевске на улице Гагарина 29а. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: на вид 60 лет, рост 178 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, глаза карие. Страдает психическим расстройством.

Был одет предположительно в камуфляжную куртку, темную футболку, темно-серые кроссовки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU