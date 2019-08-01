На суде показали альфонса, который обманул 11 женщин Удмуртии на 1,5 миллиона

СЕГОДНЯ 06:23 2019-08-01T06:23:20+03:00

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В Ижевске началось судебное следствие в отношении 30-летнего жителя, которого обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что мужчина через социальные сети знакомился с женщинами и под различными предлогами просил взять для него кредит. Так он обманул 11 представительниц прекрасного пола. Они брали кредиты от 100 до 200 тысяч рублей. Общая сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей.

- Он предложил, что если возьму кредит, то он закроет всю мою кредитную историю. А потом начали приезжать коллекторы, - рассказывает «ГТРК Удмуртия» одна из потерпевших.

Фото: скриншот видео "ГТРК Удмуртия"

История у альфонса была действительно хорошая – сирота, который воспитывался в детском доме. Это и вызывало желание помочь. А как рассказали представители МВД республики, сам он считал: если ты хочешь, чтобы мужчина хоть какое-то время был рядом, и сама идешь на встречу – то он будет пользоваться тобой таким способом, как ему удобно.

Еще про него известно, что уже два раза был судим за мошенничество и кражу, состоит на учете у психиатра и нарколога. И за данное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU