Необычный баттл заставил чемпионку Алину Загитову состязаться в танцах на льду
Чемпионка мира Алина Загитова на серии шоу в Японии приняла участие в необычном танцевально баттле.
Суть баттла в том, что участники переодеваются в разных персонажей и соревнуются в танцах на льду. Алина Загитова выступила против Ромена Понсара.
Напомним, фигуристка перед началом нового сезона отправилась на серию шоу «The Ice 2019» в Японию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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