2019-08-01T16:45:41+03:00
Общество

Необычный баттл заставил чемпионку Алину Загитову состязаться в танцах на льду

Сейчас она находится на серии шоу в Японии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: rikaskate0721Фото: rikaskate0721
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Чемпионка мира Алина Загитова на серии шоу в Японии приняла участие в необычном танцевально баттле.

Суть баттла в том, что участники переодеваются в разных персонажей и соревнуются в танцах на льду. Алина Загитова выступила против Ромена Понсара.

Напомним, фигуристка перед началом нового сезона отправилась на серию шоу «The Ice 2019» в Японию.

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Алина Загитова приняла участие в необычном баттле .https://twitter.com/Timkoleto

ИСТОЧНИК KP.RU

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