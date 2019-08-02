На базе «Удмуртнефти» проходит всероссийская конференция по разработке карбонатных пластов

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-02T09:19:16+03:00

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1-2 августа в столице Удмуртии проходит I научно-практическая конференция «Новые подходы в решении проблем разработки карбонатных коллекторов». Организаторами форума выступили ОАО «Удмуртнефть», ООО «РН-БашНИПИнефть» и ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», входящие в периметр ПАО«НК «Роснефть».

Участие в конференции примут 150 специалистов со всех уголков России – от Санкт-Петербурга до Иркутска. Это представители крупных отраслевых предприятий и компаний, научно-исследовательских институтов и ВУЗов России. Среди них АО «Самаранефтегаз», АО «Оренбургнефть», АО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Тюменский нефтяной научный центр», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН и другие.

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Сложность геологического строения карбонатных пластов требует особенных подходов в процессах поиска запасов, бурения и заканчивания скважин, разработки залежей и стимуляции добычи. Все эти вопросы будут рассмотрены в рамках четырёх секций конференции. Представители нефтегазодобывающих компаний и научных институтов смогут обменяться производственным опытом и практическими наработками, найти совместные пути решения существующих проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU