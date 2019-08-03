СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-03T09:39:16+03:00

Всего в городе было отремонтировано три километра дорожной сети

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В Сарапуле завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- Ремонт был сделан на шести участках сарапульских улиц: ул. Западная, ул.Труда, ул. Степана Разина, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, - сообщает ведомство.

Там было демонтировано старое покрытие, локально отремонтировано наиболее поврежденных участков. Также были заменены бордюры, отремонтированы колодцы. Всего в Сарапуле отремонтировано три километра дорожной сети. Все участки сданы заказчику.

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ИСТОЧНИК KP.RU