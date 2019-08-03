В Сарапуле завершили ремонт дорог по нацпроекту
В Сарапуле завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
- Ремонт был сделан на шести участках сарапульских улиц: ул. Западная, ул.Труда, ул. Степана Разина, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, - сообщает ведомство.
Там было демонтировано старое покрытие, локально отремонтировано наиболее поврежденных участков. Также были заменены бордюры, отремонтированы колодцы. Всего в Сарапуле отремонтировано три километра дорожной сети. Все участки сданы заказчику.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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