Один из рейсов теплохода отменили 3 августа в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-03T12:55:21+03:00

Об отменах рейсов в другие дни не сообщается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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Сегодня, 3 августа, не будет ходить экскурсионный теплоход. Об этом сообщается на официальной странице теплоходов Вконтакте.

-Друзья, не мерзните и не болейте! Сегодня в 16:00 теплоход отменяется. Всем теплых объятий и горячего чая! - говорится в сообщении.

Эксурсионно-развлекательный теплоход отправляется от пристани по пятницам, субботам и воскресеньям в 16:00. Он ходит без остановок. Маршрут занимает полтора часа. Стоимость билетов на этот рейс составляет 300 рублей, для детей до семи лет - бесплатно, дети до 14 лет могут прокатиться за 150 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU