Похитителя велосипедов задержали в Ижевске
В Ижевске задержали подозреваемого в серии краж велосипедов по улице Ворошилова. Им оказался 22-летний житель одного из соседних домов.
Мужчина по вечерам и ночам проникал в подъезды и крал велосипеды, которые оставляли на лестничных площадках. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции ищут велосипеды.
Сумма ущерба превысила 40 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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