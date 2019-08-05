2019-08-05T07:45:37+03:00
Происшествия

Похитителя велосипедов задержали в Ижевске

Сумма ущерба превысила 40 000 рублей
Анастасия Захарова
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Мужчина крал велосипеды из соседнего домаМужчина крал велосипеды из соседнего домаФото: Архив КП
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В Ижевске задержали подозреваемого в серии краж велосипедов по улице Ворошилова. Им оказался 22-летний житель одного из соседних домов.

Мужчина по вечерам и ночам проникал в подъезды и крал велосипеды, которые оставляли на лестничных площадках. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Сотрудники полиции ищут велосипеды.

Сумма ущерба превысила 40 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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