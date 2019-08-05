2019-08-05T19:46:38+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за хулиганство в одном из магазинов

Также он обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске осудили местного жителя за хулиганство в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Установлено, 23 февраля 2019 года осужденный зашел в один из магазинов, подошел к незнакомым людям и приставил нож к шее одного из мужчин, а затем ударил его ножом в грудь. Потерпевшему удалось убежать из магазина, - сообщает ведомство.

Подозреваемого задержали, когда он выходил из магазина. В рамках расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведена проверка и очная ставка между потерпевшим и осужденным.

Суд вынес мужчине наказание в виде лишения свободы на два года с испытательным сроком на два года и шесть месяцев. Также осужденный возместит моральный вред в размере 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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