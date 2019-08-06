Ремонт улицы Фронтовой завершили в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-06T06:30:41+03:00

Это 8 объект, который уже сдали

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Ремонт улицы Фронтовой (на участке от ул. Ленина до д.№4) завершили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального офиса нацпроекта БКАД.

- В ходе ремонта подрядной организацией АО «ДП «Ижевское» выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия, поднятие 7 смотровых колодцев до уровня проезжей части, установка более 1000 п.м. бортовых камней, устройство газона, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Также там построили тротуар общей площадью 580 кв.м.

Отметим, улица Фронтовая стала восьмым объектом, выполненным и сданным заказчику по нацпроекту БКАД.

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ИСТОЧНИК KP.RU