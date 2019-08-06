2019-08-06T10:37:52+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»

Сервис позволит рекламодателям эффективно рассказать о своем продукте
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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«Ростелеком» запустил новую услугу «Ростелеком Экраны», которая предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов для более широкого взаимодействия с аудиторией. Она позволяет создавать умные рекламные кампании, собирать данные о посетителях, таргетировать рекламу на видео-панелях для целевой аудитории, а также анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента.

Услуга «Ростелеком Экраны» способна эффективно рассказывать о продуктах и услугах заказчика, информировать о текущих акциях и специальных предложениях, помогает лучше узнать своего клиента, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы внешних рекламодателей, повысить ARPU и уровень обслуживания граждан.

Новая услуга предоставляется по сервисной модели и предназначена для предприятий сферы услуг, розничной и оптовой торговли, АЗС, банков, ресторанов быстрого питания и т.д., включая предприятия государственного сектора.

Благодаря доступным тарифам и финансовым условиям услуга будет интересна как крупному бизнесу, так и предприятиям малого и среднего бизнеса.

Услуга «Ростелеком Экраны» может быть подключена на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям. Тем, кто решил воспользоваться сервисом впервые, «Ростелеком» предоставляет каналы передачи данных, устанавливает видео-панели и медиаплееры специальной коммерческой серии, а также обеспечивает программным обеспечением для хранения и централизованного управления показами (платформа по управлению контентом).

В качестве платформенного ПО для создания услуги выбрана отечественная система Addreality*, лидирующая на рынке подобного класса систем в России и СНГ.

Дополнительно к базовому функционалу услуги «Ростелеком Экраны» можно подключить модуль видеоаналитики, который распознает людей, находящихся вблизи цифрового экрана, определяет их половую принадлежность и возраст, после чего выводит на экран тот контент, который настроен под конкретную группу. Половая принадлежность распознается с точностью 98%, поскольку процесс обработки настроен на определенные физиологические параметры, а не на внешний вид. Вся информация о посетителях выгружается в шифрованном и обезличенном виде в отчетах и графиках: количество посетителей и время, затраченное на просмотр контента.

Сочетание инструментов, разработанных в Addreality, позволяет транслировать специально подобранный, таргетированный под аудиторию контент, измерять его эффективность и, таким образом, больше зарабатывать на продаже рекламы.

Информация от партнеров

*Адреалити

ИСТОЧНИК KP.RU

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