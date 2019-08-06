Администрацию Ижевска обязали обустроить тротуар на улице Щорса
Администрацию Ижевска обязали обустроить тротуар на улице Щорса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В прокуратуру обратился местный житель, он пожаловался на отсутствие тротуара на улице Щорса на участке от дома №50 по переулку Северному до пересечения с переулком Раздельным, - сообщает ведомство.
При этом на участке ходят дети, которые учатся в Лингвистическом лицее №22. Прокурор обратился в суд, который в свою очередь возложил на администрацию города обязанность отремонтировать тротуар.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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