Из-за дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог
Из-за продолжительных дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.
- Дожди не позволяют выполнить укладку асфальта. В связи с этим дорожные работы практически приостановлены. Для нас как для заказчика главным приоритетом при оценке
результатов работы дорожников является качество ее выполнения, - прокомментировала замминистра Ирина Шкляр.
Ранее окончание работ было намечено на 1 ноября 2019 года. При этом во время дождей выполняются только такие работы, как демонтаж бортовых камней, замена стоек дорожных знаков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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