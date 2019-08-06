2019-08-06T17:10:16+03:00
Общество

Из-за дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог

Также ситуацию прокомментировали в региональном Миндортрансе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Из-за продолжительных дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

- Дожди не позволяют выполнить укладку асфальта. В связи с этим дорожные работы практически приостановлены. Для нас как для заказчика главным приоритетом при оценке

результатов работы дорожников является качество ее выполнения, - прокомментировала замминистра Ирина Шкляр.

Ранее окончание работ было намечено на 1 ноября 2019 года. При этом во время дождей выполняются только такие работы, как демонтаж бортовых камней, замена стоек дорожных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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