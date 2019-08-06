1 сентября в ижевские школы придут 10 тысяч первоклассников

СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-06T17:27:24+03:00

В прошлом году было на 1000 учеников меньше

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В Ижевские школы 1 сентября придут 10 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В прошлом году первоклассников было на 1000 меньше. Всего в этом году количество обучающихся увеличится на 2,5 тысяч человек, число школьников превысит 74 тысячи человек.

- Приемная кампания продолжается по сей день. До 5 сентября идет прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, - рассказала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.

Напомним, в настоящее время в Ижевске ведется строительство двух школ. В 2019-2020 учебном году откроется школа №20 (ул. Леваневского, 2а) на 825 мест. Новая школа решит проблему нехватки учебных мест в микрорайоне железнодорожного вокзала, а также разгрузит соседние школы - школа №10 перейдет на обучение в первую смену, будет также разгружена и школа №17.

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ИСТОЧНИК KP.RU