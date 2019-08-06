2019-08-06T17:47:59+03:00
Общество

Можно ли в Удмуртии найти «живую» и «мертвую» воду

Разбираемся с экспертами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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6 августа, во вторник, в эфире на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) был биолог, краевед, путешественник Александр Кондратьев.

Мифы о родниках Удмуртии: "живая" и "мертвая" вода в Зуевых ключах, высокодебетовые родники в Юкаменском районе

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Гость рассказал о родниках Удмуртии, и какие мифы с ними связаны. А также можно ли найти в нашей республике «живую» и «мертвую» воду.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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