Как иппотератия применяется в Ижевске
В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» врач-иппотерапевт, директор ижевского конно-спортивного клуба Светлана Шичаева.
Светлана рассказала, что такое иппотератия, кому и как она помогает? А также истории чудесных исцелений. И не жалеет ли врач-иппотерапевт, что не стала ветеринаром?
Врач-иппотерапевт Светлана Шичаева: "Невозможно сказать, кто из детей любимый, так и про лошадей. Я люблю каждую лошадь".
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
Кстати, 3 августа на ипподроме Ижевска было открытие фестиваля иппотерапии. Показательные выступления и особенные детки: смотрите топ-8 фото с открытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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