Как иппотератия применяется в Ижевске

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-06T18:01:05+03:00

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В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» врач-иппотерапевт, директор ижевского конно-спортивного клуба Светлана Шичаева.

Светлана рассказала, что такое иппотератия, кому и как она помогает? А также истории чудесных исцелений. И не жалеет ли врач-иппотерапевт, что не стала ветеринаром?

Врач-иппотерапевт Светлана Шичаева: "Невозможно сказать, кто из детей любимый, так и про лошадей. Я люблю каждую лошадь". 00:00 00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

Кстати, 3 августа на ипподроме Ижевска было открытие фестиваля иппотерапии. Показательные выступления и особенные детки: смотрите топ-8 фото с открытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU