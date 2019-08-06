2019-08-06T18:01:05+03:00
Общество

Как иппотератия применяется в Ижевске

Истории чудесных исцелений
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» врач-иппотерапевт, директор ижевского конно-спортивного клуба Светлана Шичаева.

Светлана рассказала, что такое иппотератия, кому и как она помогает? А также истории чудесных исцелений. И не жалеет ли врач-иппотерапевт, что не стала ветеринаром?

Врач-иппотерапевт Светлана Шичаева: "Невозможно сказать, кто из детей любимый, так и про лошадей. Я люблю каждую лошадь".

00:00
00:00

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

Кстати, 3 августа на ипподроме Ижевска было открытие фестиваля иппотерапии. Показательные выступления и особенные детки: смотрите топ-8 фото с открытия.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В сентябре этого года в нашей столице пройдет очередной фестиваль «Читай, Ижевск!». Что обещают организаторы в этом году.

- "Комсомолка" выяснила подробности случившегося и как мужчине удалось выжить после падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли в Удмуртии найти «живую» и «мертвую» воду
1 сентября в ижевские школы придут 10 тысяч первоклассников
Из-за дождей в Удмуртии будут корректировать сроки сдачи отремонтированных дорог
Администрацию Ижевска обязали обустроить тротуар на улице Щорса
18-летнего ижевчанина подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии
Фотограф из Ижевска в обычных местах города делает шикарные снимки
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
7 августа гидравлические испытания пройдут в Первомайском районе Ижевска
Двое ижевчан обвиняются в изнасиловании пожилой женщины
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
Ученики двух школ в Ижевске начнут учебный год в других школах
Мужчина из Удмуртии избил свою мать