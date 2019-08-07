2019-08-07T06:19:46+03:00
Общество

В ижевском учреждении для особенных детей отремонтировали бассейн

На ремонт город выделил почти 6 млн. рублей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/olegbekmemetevФото: vk.com/olegbekmemetev
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Об итогах ремонта бассейна в одном из учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья рассказал глава Ижевска на своей официальной странице ВКонтакте.

- Весной меня пригласили на праздник в 256 школу-сад, где воспитывается 127 особенных детишек с 2 до 13 лет. Прекрасные творческие ребята, хорошо учатся. В школе созданы все условия для них, только бассейн был закрыт, требовался капитальный ремонт. За лето мы решили этот вопрос – почти 6 млн. рублей из городского бюджета выделили, бассейн уже готов к занятиям. Водные процедуры – очень важный этап в реабилитации детишек, - написал Олег Бекмеметьев.

Сейчас в школах Ижевска учатся 1800 детей с ограниченными возможностями здоровья. Причем, многие из особенных ребят посещают общеобразовательные школы - родители все чаще выбирают инклюзивный вариант образования. Способствует этому госпрограмма «Доступная среда». В рамках нее этим летом еще шесть школ снабжены пандусами. Об этом также сообщил глава Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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