Очередная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-07T07:01:18+03:00

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В пятницу, 9 августа, ижевчан вновь приглашают на «Прогулку с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

Очередное мероприятие в рамках этого информационно-оздоровительного проекта пройдет на базе Зоопарка Удмуртии и будет посвящено Дню физкультурника.

Все желающие смогут послушать лекцию о пользе физической активности, а также измерить артериальное давление и уровень кислорода в своей крови. Затем пройдет традиционная зарядка. Инструктор по лечебной физкультуре обучит участников комплексу доступных и эффективных упражнений.

Сбор участников состоится в 9:30 в зоопарке, у фигуры волка. Форума одежды – спортивная.

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ИСТОЧНИК KP.RU