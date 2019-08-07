Очередная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске
В пятницу, 9 августа, ижевчан вновь приглашают на «Прогулку с врачом». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.
Очередное мероприятие в рамках этого информационно-оздоровительного проекта пройдет на базе Зоопарка Удмуртии и будет посвящено Дню физкультурника.
Все желающие смогут послушать лекцию о пользе физической активности, а также измерить артериальное давление и уровень кислорода в своей крови. Затем пройдет традиционная зарядка. Инструктор по лечебной физкультуре обучит участников комплексу доступных и эффективных упражнений.
Сбор участников состоится в 9:30 в зоопарке, у фигуры волка. Форума одежды – спортивная.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Более 850 соцобъектов подключат к интернету в Удмуртии (Подробнее)
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»