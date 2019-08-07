Общественников призвали принять участие во взятии проб воздуха и воды в Камбарке

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-07T07:15:29+03:00

Там будут перепрофилировать завод на уничтожение опасных отходов

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27 августа будет забор проб атмосферного воздуха и воды в Камбарке (Удмуртия), где собираются перепрофилировать завод на уничтожение опасных отходов первого и второго класса опасности. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

- 31 июля, в том числе, были взяты внеплановые пробы воздуха. Они показали, что опасности нет, - сообщил глава региона.

Он отметил, что любой желающий может обратиться в Общественную палату республики, чтобы в последствии принять участие в исследованиях.

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- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU