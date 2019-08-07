Руководитель офиса продаж в Ижевске проиграл в казино деньги из кассы
В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из офисов продаж в торговом центре, который обвиняется в присвоении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- В конце 2018 года мужчина был назначен на должность руководителя офиса продаж мобильных телефонов. С конца февраля 2019 года он начал играть в онлайн-казино. Проиграв свои деньги, он брал средства из кассы. Для того, чтобы не заметили пропажу денег, обвиняемый под различными предлогами не сдавал выручку, - сообщает ведомство.
В итоге за 10 дней мужчина проиграл 900 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела была изъята бухгалтерская и кассовая документация. Обвиняемый полностью признал свою вину.
На данный момент уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет лишения свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какие изменения ждут березовую рощу?
- В Удмуртии собираются выращивать розы не хуже голландских и снабжать ими всю Россию.
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»