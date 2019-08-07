2019-08-07T09:37:36+03:00
Происшествия

Руководитель офиса продаж в Ижевске проиграл в казино деньги из кассы

Ущерб составил более 900 тысяч рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из офисов продаж в торговом центре, который обвиняется в присвоении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В конце 2018 года мужчина был назначен на должность руководителя офиса продаж мобильных телефонов. С конца февраля 2019 года он начал играть в онлайн-казино. Проиграв свои деньги, он брал средства из кассы. Для того, чтобы не заметили пропажу денег, обвиняемый под различными предлогами не сдавал выручку, - сообщает ведомство.

В итоге за 10 дней мужчина проиграл 900 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела была изъята бухгалтерская и кассовая документация. Обвиняемый полностью признал свою вину.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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