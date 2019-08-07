«Комсомолка» проверит качество воды в родниках Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-07T12:26:10+03:00

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Удмуртская Республика по праву считается родниковым краем. Неудивительно, что некоторые жители предпочитают воду из источников той, что бежит из-под крана. Но насколько она соответствует нормам?

«Комсомолка» решила «вывести на чистую воду» родники и уже во второй раз отправится вместе с нашими партнерами - компаниями «МегаФон» и «Водолей» в экспедицию (результаты прошлой проверки можно узнать здесь). Мы возьмем пробы воды из питьевых источников республики и проверим, насколько они соответствуют нормам.

Увы, каждый родник нашей республики проверить мы не сможем. Однако мы уделим внимание тем, которые больше всего заботят читателей «Комсомолки». Поэтому до 15 августа вы можете прислать нам заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав координаты родника, в безопасности которого вы хотите убедиться, или позвонить по тел. 94-50-94. Собрав заявки, мы составим маршрут и с 19 по 23 августа отправимся в поездку. В экспедициях проекта примут участие журналисты «Комсомольской правды». Задача экипажей - взять пробы воды из родников, поделиться впечатлениями о достопримечательностях и дорогах осенней Удмуртии и проверить качество связи нашего партнера «Мегафон». Следить за автоэкспедициями можно будет на сайте izh.kp.ru (18+), а также в соцсетях.

Все пробы проанализируют квалифицированные специалисты в лаборатории. Результаты исследований мы опубликуем на карте проекта, на нашем сайте и на страницах «Комсомольской правды»-Ижевск» и на нашем сайте.

Присылайте информацию об источниках, которые вы хотели бы проверить, и помните: чем подробнее вы опишете их местонахождение, тем проще нам будет их найти!

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ИСТОЧНИК KP.RU