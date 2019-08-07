Полицейские ищут потерпевших от действий лже-сотрудника газовой службы в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-07T11:47:52+03:00

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Полицейские Ижевска устанавливают жителей, которые пострадали от действий лже-сотрудника газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Подозреваемый 24-летний житель Московской области, приходил в квартиры ижевчан представлялся сотрудником газовой службы и говорил, что ведется проверка газового оборудования. После этого просил деньги за работу. При этом мужчина забирал деньги, которые ему давали потерпевшие и потом отвлекал их и забирал оставшиеся, - сообщает ведомство.

Если вы пострадали от действий этого мужчины, позвоните в Дежурную часть УМВД России по г. Ижевску по тел. 02 или 102 – со всех мобильных или по телефонам: (3412) 416-001, 427-900.

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ИСТОЧНИК KP.RU