Организатора стриптиз-клубов из Удмуртии подозревают в вовлечении персонала в занятие проституцией

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-07T14:24:16+03:00

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Директора сети стриптиз-клубов из Удмуртии подозревают во влечение персонала в занятие проституцией. Об этом сообщается на сайте Главного управления уголовного розыска МВД России.

- Сотрудниками управления были задержаны участники группы по подозрению в вовлечении персонала клубов в занятие проституцией. Установлено, что в сети интимные услуги оказывались за деньги. Администраторы привлекли не менее девяти женщин, которым обещали большие деньги и работу в качестве официанток и танцовщиц, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела. На данный момент четверо участников группы находятся под стражей. При обысках в квартирах задержанных были изъяты компьютеры, флешки, документы, черновые записи, деньги.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU