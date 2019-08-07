Организатора стриптиз-клубов из Удмуртии подозревают в вовлечении персонала в занятие проституцией
Директора сети стриптиз-клубов из Удмуртии подозревают во влечение персонала в занятие проституцией. Об этом сообщается на сайте Главного управления уголовного розыска МВД России.
- Сотрудниками управления были задержаны участники группы по подозрению в вовлечении персонала клубов в занятие проституцией. Установлено, что в сети интимные услуги оказывались за деньги. Администраторы привлекли не менее девяти женщин, которым обещали большие деньги и работу в качестве официанток и танцовщиц, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела. На данный момент четверо участников группы находятся под стражей. При обысках в квартирах задержанных были изъяты компьютеры, флешки, документы, черновые записи, деньги.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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