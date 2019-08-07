Трансформация с 4G: абоненты Tele2 в Удмуртии стали чаще пользоваться онлайн-сервисами

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-07T16:15:08+03:00

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Как жителей республики затронула цифровизация?

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Население Удмуртии стало активнее пользоваться мобильным интернетом. Так, трафик на 1 абонента Tele2 в республике в среднем составляет 11 гигабайт в месяц! И только за последний год вырос вдвое. В интернет все чаще выходит в том числе и старшее поколение: количество активных юзеров в возрасте 45+ в Удмуртии в сети оператора за год выросло в полтора раза. На что уходят мегабайты трафика и какими цифровыми сервисами пользуются жители республики на своих гаджетах, выяснил наш корреспондент на встрече с директором ижевского филиала Tele2 Андреем Кутьевым.

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Онлайн-покупки и консультация врачей

Благодаря быстрому мобильному интернету в смартфонах ижевчане могут пользоваться различными онлайн-сервисами, которые упрощают решение повседневных задач. Например, заказать в интернет-магазине новый смартфон и даже проконсультироваться с квалифицированными врачами онлайн через сервис Doc+*, доступ к которому может получить любой абонент Tele2. Или, например, задать вопрос оператору в мессенджерах: самообучающийся чат-бот Tele2 отвечает на запросы абонентов в режиме онлайн.

- По сравнению с прошлым годом количество обращений через digital**-каналы увеличилось на 62%, - рассказал Андрей Кутьев. – При этом треть всех запросов обрабатывает наш чат-бот, который функционирует на базе искусственного интеллекта и постоянно обучается, реагируя на новые запросы.

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В 2,5 раза выросло число пользователей личного кабинета Tele2. Ижевчане могут управлять тарифом и дополнительными сервисами прямо со своего телефона, в том числе и через специальное приложение «Мой Tele2». И не нужно идти в салон или звонить в кол-центр, чтобы настроить тариф под себя или, например, подписаться на Tele2 Журналы.

Кто следующий?

Чтобы пользоваться всеми цифровыми сервисами, которые доступны современному пользователю, нужно иметь в смартфоне быстрый интернет. И операторы мобильной связи развивают сеть, чтобы как можно больше жителей Удмуртии могли на высоких скоростях пользоваться нужными сервисами там, где им нужно. Высокоскоростным интернетом от Tele2, например,сейчас могут пользоваться 93% жителей Удмуртии, а к концу года 4G оператора будет доступен уже для 98% населения республики. То есть практически всем, у кого сейчас есть голосовая связь от Tele2.

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- Рост числа активных пользователей мобильного интернета стимулируют нас продолжать развитие сети и формировать уникальные продуктовые предложения, отвечающие запросам наших абонентов. Например, наши пользователи могут делиться гигабайтами с друзьями и близкими по всей стране и подключать тарифы «Премиум» или «Мой онлайн+», которые выгодны отдыхающим за границей туристам, - резюмировал Андрей Кутьев.

*докплюс, **диджитал

ИСТОЧНИК KP.RU