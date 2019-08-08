Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-08T11:52:37+03:00

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Tele2 открывает зоны крупнейшего онлайн-ретейлера AliExpress* в своих 30 салонах. В них можно протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. До конца 2019 года проект охватит почти треть всей монобрендовой розницы оператора – около 1000 салонов.

Партнерство двух компаний позволит сформировать уникальный клиентский опыт на основе интеграции онлайн-решений в офлайн. Также коллаборация продолжит тренд оператора на формирование digital*-экосистем в рознице нового формата, позволяя потребителю самому «настроить» цифровой образ жизни.

Сотрудничество Tele2 и AliExpress дает клиентам ряд преимуществ. Пользователь получает уникальный опыт живого взаимодействия с гаджетом и экосистемой дополнительных товаров. Помимо этого, при заказе товара по QR-коду, отсканированному в салоне Tele2, клиент получит свой заказ уже в срок до десяти дней.

Первые 30 салонов Tele2 с витриной AliExpress уже открылись в четырех регионах присутствия оператор:в Москве, Челябинске, Казани и Екатеринбурге. До конца 2019 года оператор планирует расширить количество салонов с шоурумом AliExpress до 1 000. Это составит почти треть всей монобрендовой розницы оператора. Проект охватит все крупные города присутствия Tele2, в том числе недавно запустившийся Ярославский регион.

На витрине AliExpress представлены выставочные образцы товаров онлайн-гипермаркета. Клиент может протестировать их в салоне Tele2 и принять взвешенное решение о покупке. В ассортимент витринных образцов вошли смартфоны и комплементарные им товары: наушники, смарт-часы, фитнес-браслеты и другие гаджеты.

На каждой полке витрины представлен товар определенного магазина онлайн-гипермаркета. Каждой полке присвоен свой QR-код, а товару – электронный ценник. Стоимость на электронном ценнике обновляется ежедневно с учетом изменения курса валют.

Чтобы совершить покупку, клиенту нужно отсканировать QR-код полки и перейти по нему в приложение AliExpress. По ссылке пользователю будут доступны в приложении онлайн-ретейлера все товары соответствующей полки витрины. Привлекательность механики покупки в ее простоте: клиенту не нужно самостоятельно искать товар в приложении или на сайте AliExpress, достаточно лишь отсканировать QR-код. Оформить и оплатить заказ покупатель может сразу же, а забрать – по удобному для него адресу.

*Алиэкспресс, *диджитал

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ИСТОЧНИК KP.RU