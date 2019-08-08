Дочь священника Рита Керн из Удмуртии радует поклонников фотографиями в купальнике

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-08T12:10:40+03:00

Она прилетела в Москву после длительного отпуска

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Дочь священника Рита Керн из Удмуртии активно ведет соцсети даже в отпуске. Вот уже на протяжении месяца девушка радовала своих поклонников откровенными фотографиями в купальниках. Также буквально вчера девушка сообщила, что после длительного отпуска вернулась в Москву.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

- Хочется остаться, чуть билеты не поменяла, - подписала видео в сторис девушка.

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Фото: instagram.com/mrs.ritakern

Напомним, известная экс-участница телепроекта «Дом-2» из Удмуртии Маргарита Керн вновь потрясла своих поклонников. Она заявила, что собирается наладить отношения со своим отцом священником.

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ИСТОЧНИК KP.RU