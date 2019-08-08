Ижевчанина осудили за убийство знакомого
В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Удмуртии.
- 26 февраля 2019 года осужденный пришел в гости к своему знакомому, который жил по соседству. Мужчины выпили, и после этого у них произошла ссора, причиной который было оскорбление жены гостя. Осужденный взял нож и несколько раз ударил знакомого и ушел домой. Утром мужичина обнаружил, что потерпевший скончался, - сообщает ведомство.
На следствии осужденный полностью признал свою вину и содействовал раскрытию преступления. Орудие убийства было изъято. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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