2019-08-08T13:09:48+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за убийство знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске вынесли приговор местному жителю, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Удмуртии.

- 26 февраля 2019 года осужденный пришел в гости к своему знакомому, который жил по соседству. Мужчины выпили, и после этого у них произошла ссора, причиной который было оскорбление жены гостя. Осужденный взял нож и несколько раз ударил знакомого и ушел домой. Утром мужичина обнаружил, что потерпевший скончался, - сообщает ведомство.

На следствии осужденный полностью признал свою вину и содействовал раскрытию преступления. Орудие убийства было изъято. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания с исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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