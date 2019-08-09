2019-08-09T09:25:19+03:00
Общество

10-летняя девочка потерялась в Ижевске

Она ушла из дома в 07:00 9 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 10-летнюю Сидорову Анастасию. 9 августа около 07:00 она ушла из дома по адресу улица Клубная в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Регион 18".

Приметы: рост 125 см, волосы рыжие до плеч, на лице веснушки.

Была одета в белые брюки, черные ботинки, белую шапку. При себе имела розовый школьный рюкзак с изображением собаки.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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