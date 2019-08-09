Почти 500 жителей Удмуртии из-за долгов за потребленный газ отключены от газоснабжения

СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-09T10:28:48+03:00

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К началу июля общая сумма просроченной дебиторской задолженности населения Удмуртии за потребленный газ достигла отметки почти в 190 млн рублей. Для того чтобы повлиять на проблемную ситуацию, газовщики вынуждены идти на крайние меры в отношении должников – отключение газа.

Абсолютно законные меры

Отметим, что газовщики действуют в полном соответствии с российским законодательством. По постановлению правительства страны (№549 от 21 июля 2008 года), поставщик голубого топлива вправе приостановить исполнение обязательств по поставке газа в случае неоплаты или неполной оплаты потребленного газа в течение двух месяцев подряд. Однако, прежде чем пойти на крайние меры по отключению неплательщиков от газоснабжения, недобросовестных абонентов заранее и методично информируют об образовавшейся задолженности. Эта информация доводится до должников с помощью почтовых уведомлений, предупреждений по стационарным и мобильным телефонам и с использованием смс-сообщений.

Но даже после этого перед прекращением подачи газа не менее чем за 20 календарных дней должник получает предварительное уведомление о предстоящем отключении.

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Неприглядные долговые цифры

К началу июля просроченная задолженность населения республики за потребленный газ достигла без малого 190 млн рублей. При этом газовщики подали более 1 900 исковых заявлений в судебные инстанции на сумму 27 млн рублей, и в результате претензионной исковой работы с должников было взыскано 13 млн рублей.

Кроме этого судебные органы арестовали имущество и наложили запрет на выезд за границу для почти двухсот должников. Наконец, за первые шесть месяцев 2019 года от газораспределительной сети были отключены почти 500 абонентов-должников.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии, за первое полугодие текущего года в пользу газовщиков с должников взыскано более 67,6 млн рублей.

Дополнительный и неприятный «бонус»

Нерадивым абонентам не стоит забывать еще об одном условии. Вместе с погашением полной суммы долга им необходимо оплатить расходы по проведению работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования (от 300 до 5 200 рублей) и стоимость работ с привлечением специальной техники (от 10 тыс. до 32 тыс. рублей).

Информация от партнера

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ИСТОЧНИК KP.RU