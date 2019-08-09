Японский комментатор рассказал, почему чемпионка мира Алина Загитова так популярна
Японский комментатор Такаки Ториуми раскрыл секрет популярности чемпионки Алины Загитовой в стране восходящего солнца. Он считает, что фигуристка так востребована в стране из-за внешности. Об этом сообщает газета «Бизнес.Online».
- Она красивая, стройная, грациозная. Японцы считают её привлекательной, отсюда и популярность, - считает комментатор.
На данный момент 17-летняя фигуристка имеет рекламные контракты с несколькими крупными компаниями Японии. А также регулярно выступает на шоу.
Недавно она повторно встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и подарила ему плюшевого щенка породы акиту-ину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Да-да! Это всеми любимая Алина Загитова и она вошла в еще один список Форбс.
- Появилось видео с короткой программой Алины Загитовой.
- Ясмин Леви прокомментировала выбор ее песни для короткой программы Алины Загитовой/
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с короткой программой в соревнованиях среди женщин-одиночниц на Чемпионате России по фигурному катанию 2019. За свой прокат Алина получила от судей 80,62 балла.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»