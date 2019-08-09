2019-08-09T16:24:48+03:00
Общество

Японский комментатор рассказал, почему чемпионка мира Алина Загитова так популярна

Алина Загитова подписала несколько рекламных контрактов с японскими компаниями
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм фигуристкиФото: инстаграм фигуристки
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Японский комментатор Такаки Ториуми раскрыл секрет популярности чемпионки Алины Загитовой в стране восходящего солнца. Он считает, что фигуристка так востребована в стране из-за внешности. Об этом сообщает газета «Бизнес.Online».

- Она красивая, стройная, грациозная. Японцы считают её привлекательной, отсюда и популярность, - считает комментатор.

На данный момент 17-летняя фигуристка имеет рекламные контракты с несколькими крупными компаниями Японии. А также регулярно выступает на шоу.

Недавно она повторно встретилась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и подарила ему плюшевого щенка породы акиту-ину.

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Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Чемпионат России по фигурному катанию 2019.Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила с короткой программой в соревнованиях среди женщин-одиночниц на Чемпионате России по фигурному катанию 2019. За свой прокат Алина получила от судей 80,62 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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