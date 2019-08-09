2019-08-09T16:25:45+03:00
Общество

«Ростелеком» завершил исследования типового решения по безопасности при обработке биометрических данных

Отчет направлен в ФСБ России
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Компания «Ростелеком» завершила исследования созданного типового решения по информационной безопасности для работы с Единой биометрической системой. Отчет о результатах исследования, которое по заказу «Ростелекома» провела лицензированная лаборатория ООО «КриптоПро», направлен в ФСБ России.

На основании отчета после проведения экспертизы будет выдано заключение о соответствии типового решения «Ростелекома» требованиям согласованного ранее с ФСБ России системного проекта программно-аппаратного комплекса для обеспечения информационной безопасности при обработке биометрических данных. Типовое решение предоставит банкам возможность снизить расходы и значительно сократить время на выполнение требований по обеспечению информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой.

Единая биометрическая система позволяет банкам дистанционно обслуживать клиентов с помощью биометрических данных, логина и пароля от Портала госуслуг. Безопасность сбора биометрической информации обеспечивают банки, регистрирующие граждан, безопасность хранения данных — оператор системы — компания «Ростелеком». Компания «КриптоПро» отвечает за криптографические средства защиты информации и анализ безопасности созданного решения. Внедрением типового решения занимаются авторизованные интеграторы, которые встраивают его в инфраструктуру банков.

- Процессы регистрации биометрических данных и получения аутентифицированного доступа с применением Единой биометрической системы основаны на сложном взаимодействии четырех разнородных участников: пользователя, банка, Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы. Центральным звеном взаимодействия выступает банк, который выполняет большую часть операций, производя их с использованием криптосредств высокого класса защиты KB/KB2. Разработчики “Ростелекома” создали эффективное и безопасное решение, которое позволит банкам по-настоящему надежно защитить данные пользователей, — сказал директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев.

- Решение “Ростелекома” как разработчика и оператора Единой биометрической системы позволит банкам полноценно выполнить требования регуляторов и сделать это в установленные законом сроки. Типовое решение компании готово к встраиванию в инфраструктуру банков и позволяет финансовым организациям взаимодействовать с Единой биометрической системой в полном соответствии с требованиями безопасности, — сообщил директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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