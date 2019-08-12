На улице Цветочной в Ижевске завершился ремонт дороги
Ремонтные работы на улице Цветочной в Ижевске завершены. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
- Дорожниками отремонтировано 15,5 тысяч кв. м и 710 кв. м пешеходных переходов. В процессе работ был демонтирован изношенный слой асфальта и проведен ремонт наиболее поврежденных участков асфальта. Подняты семь колодцев, установлены 632 погонных метра бордюрного камня и обустроены газоны, - сообщает ведомство.
Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Ижевске осудили преступную группу. В чем их обвинили.
- От таких снимков становится не по себе! В Ижевске видеокамеры засняли существо из потустороннего мира. По ссылке видео.
- «Руки - это то, чем мы можем любить и убить»: Фотограф из Ижевска стала автором необычного проекта.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»