На улице Цветочной в Ижевске завершился ремонт дороги

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-12T17:11:07+03:00

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Ремонтные работы на улице Цветочной в Ижевске завершены. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- Дорожниками отремонтировано 15,5 тысяч кв. м и 710 кв. м пешеходных переходов. В процессе работ был демонтирован изношенный слой асфальта и проведен ремонт наиболее поврежденных участков асфальта. Подняты семь колодцев, установлены 632 погонных метра бордюрного камня и обустроены газоны, - сообщает ведомство.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU